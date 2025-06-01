يحيى بن خالق: فضّلت العين على أندية إنجلترا وفرنسا وإسبانيا

قال الوافد الجديد إلى صفوف فريق العين، المغربي يحيى بن خالق، إنه فضّل عرض نادي العين على عروض عدة، من بينها هال سيتي الإنجليزي ونادٍ فرنسي وآخر إسباني، مشدداً على أنه لم يتردد للحظة في الموافقة على العرض لحظة وصوله.

وكان نادي العين قد أعلن، أمس، عن تعاقده رسمياً مع المدافع المغربي (23 عاماً)، لمدة أربعة مواسم، حتى عام 2029، ليشارك رسمياً ضمن قائمة «الزعيم» في مسابقة كأس العالم للأندية، كثانية الصفقات بعد مواطنه حسين رحيمي، شقيق نجم الفريق سفيان رحيمي.

وقال اللاعب المغربي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «بمجرد أن بلغني العرض الرسمي من نادي العين، لم أتردد ولو للحظة، ووافقت فوراً لأن هذا الفريق يحظى بمكانة خاصة، وأي لاعب يحلم بارتداء شعاره. ما شجعني أكثر هو الطريقة الاحترافية التي تعامل بها النادي معي، وشعرت منذ البداية بأن العين هو الخيار الأنسب لي».

وأضاف: «لطالما كنت معجباً بعدد من لاعبي العين، مثل إسماعيل أحمد وعمر عبدالرحمن، والمهاجم الغاني آسامواه جيان، إضافة إلى اللاعبين المغاربة الذين سبقوني إلى النادي مثل سفيان العلودي وسفيان رحيمي، وقد شعرت بأن قلبي منجذب لهذا الكيان منذ فترة طويلة».

وأشار بن خالق إلى أن تجربة اللاعبين المغاربة السابقين مع العين كانت دافعاً كبيراً له، وقال: «ما حققه أولئك اللاعبون من إنجازات مع النادي منحني الحافز لأحذو حذوهم، وأطمح إلى تحقيق الألقاب مع العين، خصوصاً في ظل مشاركتنا المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستكون نسخة استثنائية هذا العام. نتطلع للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة».

وعن مدرب الفريق، فلاديمير إيفيتش، قال: «الواقع يؤكد أنه مدرب كبير وقد تحدث إليّ بأسلوب راقٍ واحترافي منحني ثقة كبيرة، وأكّد لي ثقته بقدراتي على تحقيق الإضافة للفريق. وحديثه معي كان محفزاً ورائعاً، وأودّ أن أشكره وأعده ببذل كل ما لديّ حتى أكون على قدر ثقته».

البطاقة الشخصية

الاسم: يحيى بن خالق

تاريخ الميلاد: 14 سبتمبر 2001

الجنسية: المغرب

الطول: 1.91 متر

المركز: قلب دفاع

الأندية التي لعب لها: وداد سيرغيني (حتى 2021)، والفتح الرباطي (2021–2025)

بارك مستمر مع العين.. وتجديد عقد محمد عباس

علمت «الإمارات اليوم» أن قرار إدارة نادي العين تجديد عقد لاعب الفريق الدولي الكوري الجنوبي بارك يونغ، جاء بناءً على توصية مباشرة من المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي أبدى رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن نادي العين عن تجديد عقد اللاعب الكوري الذي التحق بصفوف منتخب بلاده، استعداداً لخوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وبنى الصربي إيفيتش توصيته بتجديد عقد الدولي الكوري الجنوبي بعد الأداء اللافت الذي قدمه بارك منذ تولي المدرب الصربي قيادة «الزعيم» خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، حيث أظهر اللاعب مرونة تكتيكية عالية مكنته من شغل أكثر من مركز بفاعلية، في وسط الملعب الدفاعي وخط الظهر.

ويُعد تجديد عقد بارك خطوة مهمة في إطار خطة العين للمحافظة على استقراره الفني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة بداية من كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام.

من جهة أخرى، جدّد العين عقد لاعب وسطه، محمد عباس بعقد حتى 2028، وكان قبلها قد جدّد عقد المهاجم محمد عوض الله حتى 2028 أيضاً.