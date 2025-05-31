توج نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عبيد الشامسي فريق الظفرة بطلاً لدوري الدرجة الأولى موسم 2024 - 2025، بعد فوزه أمس على مضيفه العربي (1-0) في المباراة التي جمعتهما في ملعب العربي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى، رافعاً رصيده إلى النقطة 57 معززاً صدارته لترتيب المسابقة.

سجل هدف الظفرة التوغولي ايزيكيل نومونفي في الدقيقة 11، واحتفل جمهور وإدارة الفريق بالفوز بالدرع بسعادة كبيرة بعد موسم حافل بالنجاح حقق خلاله الفريق الفوز في 17 مباراة وتعادل في ست مباريات، فيما تلقى ثلاث هزائم، مسجلاً 43 هدفاً، مقابل 18 هدفاً تلقتها شباكه.

وحل ثانياً فريق دبا في جدول الترتيب بعد فوزه على ضيفه الجزيرة الحمراء (3-1) ليصبح رصيده 56 نقطة، ويرافق الظفرة إلى دوري المحترفين أيضاً. وسجل أهداف دبا: البرازيلي غوستافو هنريكي (3)، وأحمد عيسى (41)، والمغربي أيمن رشوق (62)، فيما سجل هدف الجزيرة الحمراء المصري أحمد مجدي (17).

وتمكن دبا من إحراز الفوز في 18 مباراة، وحقق تعادلين مقابل ست هزائم، مسجلاً 53 هدفاً فيما استقبل 22 هدفاً.

ويعد فوز الظفرة بدرع دوري الدرجة الأولى المرة الأولى في تاريخ النادي، وهو ثالث صعود للعب في دوري المحترفين بعد عامي 2008، و2012.

ويعد صعود دبا الى دوري المحترفين هو الرابع لـ«النواخذة»، إذ كان الأول في العام 2012، ثم في العام 2015، بينما كان ثالث صعود عام 2022.

وفي بقية نتائج الجولة الأخيرة فاز «يونايتد» على مصفوت (8-2)، وحتا على «غلف يونايتد» (4-0)، والذيد على الحمرية (3-1)، و«مجد» على الفجيرة (2-0).