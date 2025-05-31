الإيطالي بيرلو يقود فريق «يونايتد» في دوري الدرجة الأولى

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي «يونايتد» الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم، نجحت في التعاقد مع النجم الإيطالي الكبير أندريا بيرلو لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل 2025- 2026، وأنه سيتسلم مهامه مطلع شهر يوليو المقبل.

وأكد مصدر مقرب من نادي «يونايتد» أن النجم الإيطالي الذي سبق له تمثيل منتخب إيطاليا في 116 مباراة دولية كلاعب أبدى إعجابه بمشروع نادي «يوناتيد» الذي يهدف الى صناعة فريق بمواصفات عالمية. وسبق للمدرب أندريا بيرلو تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي فاتح كاراغومروك التركي، بينما كلاعب لعب مع أندية إنتر ميلان، وإيه سي ميلان، ويوفنتوس.