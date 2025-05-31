10 نجوم تألقوا في «المحترفين».. بصمات لا تُنسى بموسم استثنائي

شهدت النسخة المنصرمة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين بروز عدد من اللاعبين الذين خطفوا الأضواء بأدائهم اللافت، سواء عبر مهارات فردية استثنائية، أو أرقام قياسية لفتت أنظار الجماهير والمحللين على حد سواء، فمنهم من تألق في خط الهجوم بتسجيله أهدافاً حاسمة، ومنهم من قاد خط الوسط بتمريراته الدقيقة ورؤيته التكتيكية، ومنهم من صمد في الدفاع ببسالته، حتى حراس المرمى الذين أنقذوا فرقهم في لحظات مصيرية.

وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز 10 أسماء تحولوا إلى نجوم الموسم بلا منازع، بإسهاماتهم في إعادة تشكيل ملامح المنافسة على الألقاب.

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