قرعة تصفيات كأس آسيا تضع «الأولمبي» في المجموعة التاسعة

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، التي سُحبت أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الإمارات الأولمبي ضمن المجموعة التاسعة التي تضم، إلى جانبه، منتخبات إيران وغوام وهونغ كونغ، وستقام هذه التصفيات من الأول إلى التاسع من سبتمبر المقبل، علماً بأن البطولة ستقام في السعودية خلال يناير المقبل.

ويعد «الأبيض الأولمبي» الرافد الأساسي للمنتخب الوطني الأول، ويسعى إلى الظهور المشرف في التصفيات، وحصد بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة.

وكان أفضل إنجاز حققه المنتخب الأولمبي هو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن عام 2012، بقيادة المدرب الوطني مهدي علي.

ووفقاً لنظام البطولة، فقد تم توزيع المنتخبات الـ44 المشاركة في التصفيات إلى 11 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس آسيا مباشرة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى جانب المنتخب السعودي الذي تأهل إلى النهائيات باعتباره المضيف وحامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022.