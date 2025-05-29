محمد عبدالرحمن: حزين لوداع النصر بعد 16 عاماً

أعرب مدافع فريق النصر، محمد عبدالرحمن، عن حزنه لوداع «العميد» بعد 16 عاماً قضاها بين جدران النادي، بعدما تم إبلاغ اللاعب رسمياً بعدم التجديد الموسم المقبل، مشيراً إلى أن النصر سيظل بيته الذي نشأ فيه، متمنياً له التوفيق في المستقبل، في وقت لم يحدد حتى الآن وجهته المقبلة الموسم المقبل.

وقال محمد عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»: «نادي النصر كبير باسمه وتاريخه، وسيظل في ذاكرتي، قضيت 16 سنة مع النصر من عمر سبع سنوات.. أمر صعب أن أودع النادي بعد هذه الفترة، ولكنها كرة القدم، وسيظل بيتي بالتأكيد».

وتطرق إلى ذكرياته مع النادي، قائلاً: «نشأت وتربيت في النادي، حصلنا على دوري الرديف ودوري تحت 19 عاماً، ودوري 17 عاماً، وبطولة كأس الرابطة عام 2019، وكأس السوبر الإماراتي القطري، كلها إنجازات لا يمكن أن أنساها، وهناك أيضاً أمور لا أستطيع أن أنساها في حياتي، أياماً وسنين قضيتها بين جدران النادي».

وظهر محمد عبدالرحمن (24 عاماً) مع «العميد» خلال الموسم الحالي في أربع مباريات فقط، بعدما اعتمد الجهاز الفني على عدد كبير في مركز الجناحين خلال الموسم الحالي، بينما كان قد تم تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالعميد، وتسجيله رسمياً في موسم 2021-2022، وخاض خلال المواسم الأربعة الماضية 46 مباراة دوري، وكان الموسم الماضي 2023-2024 الأبرز له، إذ ظهر في قائمة الفريق خلال 17 مواجهة، فضلاً عن مباريات كأس الرابطة والبطولات الخليجية وكأس رئيس الدولة.

وتابع محمد عبدالرحمن: «راضٍ تماماً عن مشواري مع النادي، وأعتقد أنه كان هناك الأفضل، وأن أحصل على فرص أكثر للعب والوجود في الفريق، ولكن في النهاية هي وجهة نظر فنية، والمدرب الهولندي شرودر له كل الاحترام والتقدير، وفي النهاية سأخوض تحدياً آخر قريباً، لم أحدد وجهتي حتى الآن، وأين سأكون الموسم المقبل».

وأكد محمد عبدالرحمن أن النصر ناد كبير، ولا يليق أن ينتهي الموسم بخيبة أمل جديدة للجمهور، قائلاً: «أمر صعب بالتأكيد وأتمنى أن يعود النصر إلى مكانه الطبيعي، لن أكون موجوداً معهم، ولكن دائماً وأبداً، قلباً وقالباً سأكون مع النصر، أشكر الجمهور على دعمه، وبإذن الله سيكون القادم أفضل».