بني ياس يتعاقد مع المدرب البلغاري بوغدانوف

أعلن نادي بني ياس، أمس، تعاقده الرسمي مع المدرب البلغاري، إيفايلو بيتيف بوغدانوف، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ابتداءً من الموسم الرياضي 2025-2026، وسيتولى مهامه بشكل مباشر، وذكر النادي، في بيان رسمي، أنه جرى توقيع العقد بحضور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في النادي، صقر المسكري، وذكر البيان أن بيتيف (49 عاماً) يملك خبرة تدريبية تمتد لأكثر من 20 عاماً، أشرف خلالها على تدريب عدد من الأندية والمنتخبات في أوروبا، من أبرزها لودوغوريتس رازغراد البلغاري، الذي قاده لتحقيق أول لقب دوري في تاريخه، إضافة إلى منتخبَي بلغاريا والبوسنة والهرسك، حيث قاد الأخير للترقي إلى المستوى A في دوري الأمم الأوروبية.