حارب: بطولة دبي للشطرنج تحظى بشعبية واسعة بين الشباب

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن احتفال نادي دبي للشطرنج باليوبيل الفضي لبطولته الدولية هذا العام، يعكس قيمتها، ومدى تأثيرها القوي في هذه الرياضة على المستويين الدولي والعالمي.

وقال حارب عقب افتتاحه بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، أول من أمس، في قاعة الشيخ راشد بن حمدان بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 182 لاعباً من 37 دولة: «تحظى لعبة الشطرنج بأهمية بالغة في دبي التي استضافت أول أولمبياد شطرنجي في المنطقة عام 1986، وتواصل هذه البطولة جذب أفضل اللاعبين والمصنفين في العالم».

وأضاف: «بطولة دبي الدولية للشطرنج تُناسب أجندة الفعاليات الرياضية في دبي، وتلبي مختلف الأذواق والثقافات، كونها تحظى بشعبية واسعة بين الشباب ومختلف الأعمار بشكل عام».

وأوضح أن «نادي دبي للشطرنج والثقافة يعتبر أحد أبرز الأندية العريقة المتخصصة في لعبة الأذكياء، ونحن في مجلس دبي نفخر بما قدمه النادي من أسماء بارزة في رياضة الشطرنج، وإسهاماته الدائمة في تطوير رياضة الأذكياء على مستوى الدولة».

وكان حامل اللقب الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني محمد مرادلي قد استهل مشواره في الجولة الأولى لبطولة دبي الدولية بالفوز على الإسرائيلي برونشتين، وتغلب الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين المصنف الأول في البطولة على مواطنه أستاذ الاتحاد الدولي أكشاي بورقاونكار، فيما شهدت الجولة الأولى خسارة لاعبي الإمارات إبراهيم سلطان وعمران الحوسني.