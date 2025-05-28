بني ياس يتعاقد مع المدرب البلغاري بوغدانوف

أعلن نادي بني ياس، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف بوغدانوف لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ابتداءً من الموسم الرياضي 2025-2026.

وذكر النادي في بيان رسمي أنه جرى توقيع العقد بحضور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في النادي، صقر المسكري.

وذكر البيان أن بيتيف، البالغ من العمر 49 عاماً، يملك خبرة تدريبية تمتد لأكثر من 20 عاماً، أشرف خلالها على تدريب عدد من الأندية والمنتخبات في أوروبا، من أبرزها لودوغوريتس رازغراد البلغاري، الذي قاده لتحقيق أول لقب دوري في تاريخه، بالإضافة إلى منتخبي بلغاريا والبوسنة والهرسك، حيث قاد الأخير للترقي إلى المستوى A في دوري الأمم الأوروبية.

وسيتولى المدرب الجديد مهامه الفنية بشكل فوري، وسيقود تحضيرات الفريق للموسم الجديد، والتي تشمل المعسكر الخارجي وبرنامج المباريات الودية استعداداً لانطلاق دوري أدنوك للمحترفين.