بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج تكسر حاجز المليون مشاهدة

كسرت النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حاجز المليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية العالمية المتخصصة في لعبة الشطرنج والتي تتابع البطولة.

وأكد عبدالله مراد المازمي مدير البطولة أن كسر حاجز المليون مشاهدة جاء بسبب الاهتمام العالمي الكبير بالبطولة وأيضا وجود 350 لاعبا ولاعبة من 60 دولة، وهو ما يعني أن البطولة تتحدث بكل لغات العالم بالإضافة إلى المواقع العالمية التي تبث المباريات بشكل يومي والتي يتجاوز عدد المشاهدات اليوم فيها 250 ألف مشاهدة.وتتصدر المواقع التواصل الاجتماعي في الهند المقدمة في متابعة البطولة ليس فقط لوجود عدد كبير من اللاعبين الذين يمثلون الهند بل أيضا كون الشطرنج لهم أهمية كبيرة لديهم.

وأضاف أن وجود عدد كبير من حملة الألقاب الدولية له مردود إيجابي كبير على البطولة، بالإضافة إلى أن بطولة الشارقة لأساتذة الشطرنج من البطولات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للعبة للحصول على نقاط تأهيلية لكأس العالم.

من ناحية أخرى، نجح اللاعب الصيني هوانج رينجي في الحصول على لقب أستاذ دولي بعدما نجح في تحقيق 3.5 نقطة ليحصل على النورم الأخير للقب، حيث تعادل في 5 مباريات وفاز في مباراة واحدة، ليكون اللاعب الثاني الذي يحصل على لقب دولي في البطولة بعدما سبقه الكازاخستاني إدجار ماميدوف في الحصول على لقب “أستاذ دولي كبير"، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البطولة حصول لاعبين على ألقاب دولية.

في الوقت نفسه، افتتح الجولة الثامنة من المنافسات الدكتور سلطان الطاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج رئيس الجهاز الفني، وعمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعمر فتحي عفانة مدير شركة فاست للمقاولات أحد رعاة البطولة.

وشهدت الجولة قبل الأخيرة صراعا مثيرا على القمة بعدما تقاسم الصدارة كلا من الهولندي أنيش جيري، والأوزبكي نوديربك عبدالستاروف المصنف الأول بالبطولة برصيد 6 نقاط وبفارق نصف نقطة عن 5 لاعبين هم الصربي ألكسندر إندجيتش ومواطنه إيفاك فلايمير والأرميني شانت سركسيان، والإيراني بارديا دانشوار ومواطنه أمين طباطبائي، يليهم 14 لاعبا برصيد 5 نقاط من بينهم سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.