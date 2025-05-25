8 نجوم من الدوري بإمكان العين الاستعانة بهم في كأس العالم

يواصل فريق العين تحركاته على مختلف الصعد لضمان مشاركة مشرفة تمثّل كرة القدم الإماراتية في كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها الشهر المقبل في أميركا، بمشاركة 32 نادياً من نخبة الفرق العالمية.

ويبدو أن «الزعيم» يعتزم الاستفادة من نافذة الانتقالات الاستثنائية التي ستُفتح من الأحد المقبل حتى 10 يونيو، لتعزيز صفوفه بعناصر مميزة، قبل خوض غمار المنافسة في المجموعة السابعة التي تضم أيضاً مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي.

«الإمارات اليوم» ترصد قائمة من ثمانية لاعبين بارزين في دوري أدنوك للمحترفين، يُمكن للعين الاستعانة بخدماتهم على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوفه في البطولة العالمية.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط