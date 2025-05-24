العروبة يحسم "وداعية الهبوط" أمام دبا الحصن

حقق فريق العروبة فوزاً شرفياً على حساب مضيفه دبا الحصن 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء حمل الطابع الودي وأجواء "تأدية الواجب"، بعد هبوطهما رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

ورغم أن المباراة لم تؤثر على موقف الفريقين في جدول الترتيب، فقد جاءت حافلة بالإثارة خلال شوطها الثاني، بعدما انتظر الفريقان حتى الدقيقة 72 لهز الشباك، حين افتتح هيبر دوس سانتوس التسجيل لصالح العروبة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت من تحت الحارس عادل أبوبكر، قبل أن يضيف زميله تيكورا تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد مجهود فردي وبدني كبير.

ولم يستسلم أصحاب الأرض، إذ تمكن جواو فيتور من تقليص الفارق سريعاً بتسجيل هدف دبا الحصن الوحيد في الدقيقة 80 بعد مجهود مهاري مميز، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.

وبهذه النتيجة، أنهى العروبة موسمه في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة في المركز الـ13، لتُكتب النهاية الرسمية لمشاركتهما في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما فشلا في ترك بصمة حقيقية بين الكبار، ليكررا سيناريو "الصاعد هابط" للموسم الثاني توالياً، كما حدث مع فريقي الإمارات وحتا في الموسم الماضي.