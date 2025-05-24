الظفرة يواجه مصفوت بهدف الاقتراب من درع «الأولى»

يستضيف فريق الظفرة نظيره مصفوت عند السادسة والربع من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وفي بقية المباريات التي ستُقام في التوقيت نفسه يلعب «غلف يونايتد» مع «مجد»، و«يونايتد» مع الإمارات، والفجيرة مع «غلف إف سي»، والجزيرة الحمراء مع الذيد، والحمرية مع حتا.

وتُعد مباراة الظفرة مع مصفوت الأكثر أهمية، إذ يطمح أصحاب الأرض الظفرة لتحقيق الفوز ليواصل المنافسة على الفوز بدرع دوري الدرجة الأولى بعد أن ضمن تأهله للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، برفقة نادي دبا الذي ينافسه على الفوز بدرع دوري «الأولى»، إذ يبلغ رصيد الظفرة 51 نقطة ولديه مباراتان، بينما يبلغ رصيد دبا 53 نقطة وله مباراة واحدة، ويحتاج الظفرة إلى الفوز فقط للاستمرار في المنافسة على اللقب، بينما ستتعقد آماله حال تعرض للخسارة أو التعادل.