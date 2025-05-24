سلطان بوشريجه يستقيل من مجلس إدارة نادي الإمارات

تقدم عضو مجلس إدارة نادي الإمارات والمشرف العام على لعبة كرة القدم سلطان بوشريجه، باستقالته رسمياً من عضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى اعتذاره عن مواصلة مهامه في الإشراف على كرة القدم في النادي، وذلك بسبب اختلافات في وجهات النظر مع رئيس مجلس الإدارة، بحسب سلطان بوشريجه.

وقال سلطان بوشريجه لـ«الإمارات اليوم»: «القرار جاء على خلفية بعض الاختلافات، إلى جانب وجود بعض التدخلات التي أثرت سلباً على سير العمل، وهو ما لا يتماشى مع قناعاتي الإدارية والمهنية».

وأكد بوشريجه احترامه الكامل للنادي وجماهيره، مشيراً إلى أن قراره جاء بعد تفكير عميق، متمنياً التوفيق للإدارة واللاعبين خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه سيظل داعماً للفريق من موقعه كمحب للنادي.

ويأتي ذلك في وقت فشل فيه فريق الإمارات في العودة إلى دوري المحترفين، بعد أن استقر في المركز السابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، ولكن في المقابل يعتبر نادي الإمارات أكثر أندية الدولة تحقيقاً للألقاب في بطولات المراحل السنية، بعدما حقق خمس بطولات، مقابل أربع بطولات للعين وثلاث بطولات لكل من شباب الأهلي وكلباء حتى الآن.