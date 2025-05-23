سلطان بوشريجه يستقيل من مجلس إدارة نادي الإمارات

تقدم عضو مجلس إدارة نادي الإمارات والمشرف العام على لعبة كرة القدم سلطان بوشريجه، باستقالته رسمياً من عضوية مجلس الإدارة إضافة إلى إعتذاره عن مواصلة مهامه في الإشراف على منظومة كرة القدم.

وكشف بوشريجه، لـ "الإمارات اليوم": أن "القرار جاء على خلفية بعض الاختلافات، إلى جانب وجود بعض التدخلات أثرت سلبًا على سير العمل، وهو ما لا يتماشى مع قناعاته الإدارية والمهنية".