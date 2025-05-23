الشارقة يضمن المشاركة في «نخبة آسيا» الموسم المقبل

سيحصل نادي الشارقة، وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مقعد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وذلك بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024-2025، التي ظفر بها بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري 2-1.

ووفقاً للاتحاد القاري، فإن بطل «دوري أبطال آسيا 2» سيحصل على مقعد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل، إذ سيلعب الشارقة ملحق من مباراة واحدة، وفي حال الفوز يتأهل لمرحلة الدوري.

وبغض النظر عن ترتيبه في دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025، فإن الشارقة ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور التمهيدي.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد وزع مقاعد بطولة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة لموسم 2025-2026، وحدد للأندية في كل من الإمارات وقطر والصين وكوريا الجنوبية، بطاقتي تأهل مباشر، وبطاقة أخرى للعب في ملحق التصفيات، في حين حدد لكل من الأندية السعودية واليابانية ثلاث بطاقات تأهل مباشر، وبطاقة عبر الملحق، فضلاً عن بطاقة واحدة مباشرة لكل من أندية إيران وتايلاند، وأخرى لخوض الملحق، وبطاقة تأهل مباشر واحدة لكل من العراق وأوزبكستان.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد أعلن آلية مشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل 2025-2026، إذ تشارك الأندية الإماراتية في بطولة للنخبة من خلال مقعدين مباشرين، ونصف مقعد من خلال الملحق.

وخصص مقعداً مباشراً لبطل دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025، ومقعداً آخر لبطل كأس رئيس الدولة، فيما يشارك عبر الملحق وصيف دوري أدنوك للمحترفين.

وفي ما يتعلق ببطولة دوري أبطال آسيا 2، نالت أندية الإمارات مقعداً واحداً لثالث ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الإمارات، في بيان صحافي سابق، أنه في حال كان بطل الدوري هو بطل كأس رئيس الدولة، فسيتم منح المقعد المباشر لوصيف دوري أدنوك للمحترفين، ويتم منح مقعد الملحق لثالث دوري أدنوك لمحترفين، والملحق المباشر لدوري أبطال آسيا 2، لصاحب المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين.