«دبي البحري» يحصل على شهادة «آيزو» لإدارة الأحداث المستدامة

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصوله على شهادة «آيزو 20121:2024» في إدارة الأحداث المستدامة، تأكيداً لريادته في تنظيم الفعاليات وفق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية، وقال بيان صادر عن النادي، إنه تم إعلان حصول النادي على الشهادة الجديدة، بالتزامن مع احتفالات النادي بمرور 37 عاماً على تأسيسه في شهر مايو عام 1988، ليكون مركزاً رياضياً مشعاً في تطوير الرياضات البحرية عالمياً وإقليمياً ومحلياً قبل إشهاره عام 1994 كجهة حكومية مسؤولة عن الرياضات البحرية، وذكر البيان أن عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، تسلم شهادة «آيزو 20121:2024» في إدارة الأحداث المستدامة من قبل شركة يونيفرسال، المتخصصة في عالم الاستشارات وخدمات آيزو، بحضور كل من المدير التنفيذي لشركة شور تراك للاستشارات والدراسات الإدارية، الدكتور كمال الدين صالح، وكبير المدققين، علي الربيعي، وعدد من موظفي النادي.

وأكد الفلاحي أن الحصول على الشهادة يأتي في ضوء نهج العمل والخطة الاستراتيجية الجديدة 2025-2027، التي أطلقها مجلس الإدارة مع بداية العام الجاري، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً للرياضات البحرية، والإسهام في المحافظة على الموروث الشعبي، وتطوير الأنشطة والفعاليات المجتمعية، ورعاية المواهب والفرق الرياضية والكوادر الوطنية للوصول إلى منصات التتويج العالمية.