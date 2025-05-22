دبا والظفرة في سباق حصد لقب «الهواة» بعد التأهل إلى «المحترفين»

يخوض فريقا دبا والظفرة صراعاً من نوع آخر على لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وذلك بعد أن ضمنا التأهل إلى مصاف أندية المحترفين.

ويتصدر دبا ترتيب الفرق برصيد 53 نقطة، وتبقت له مباراة واحدة في ختام الموسم الحالي أمام الجزيرة الحمراء، بينما الظفرة في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وتبقت له مباراتان مع مصفوت والعربي، ويستضيف فريق دبا منافسه الجزيرة الحمراء في الجولة الـ29 التي تقام السبت المقبل، بينما يلعب الظفرة في الجولة نفسها مع مصفوت، على أن يواجه العربي في الجولة الأخيرة، ما يعني أن السباق سيستمر بين الفريقين حتى الرمق الأخير من البطولة، وأكد المدرب السابق والمحاضر الدولي، عمر الحمادي، أنه لا يمكن التنبؤ بهوية البطل، بسبب قوة المباريات التي سيخوضها الفريقان.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «حظوظ الفريقين بالفوز بدرع الدوري ستكون غير متكافئة، بسبب امتلاك الظفرة لمباراتين مقابل مباراة واحدة لفريق دبا، وتحديد اللقب سيتأثر بطموح الفرق التي سيلعبون أمامها»، موضحاً أن «الظفرة مطالب بالفوز بالمباراتين، إحداها مع العربي، الطامح إلى إكمال الموسم في المركز الثالث الذي يحتله حالياً برصيد 46 نقطة».