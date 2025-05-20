حاكم الشارقة يستقبل «ملك آسيا» ويكافئ الأبطال بمبلغ 20 مليون درهم

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي واللاعبين الذين حققوا لقب دوري أبطال آسيا للأندية 2 لكرة القدم، بعد فوزهم في المباراة النهائية على فريق ليون سيتي السنغافوري 2-1 يوم الأحد الماضي في انجاز تاريخي يحققه النادي لأول مرة.

وأعلن سموه عن مكافأة الأبطال بمبلغ 20 مليون درهم تقديراً لانجازهم الفريد الذي يعزز خزائن الانجازات لكرة القدم الإماراتية.