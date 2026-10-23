قرقاش: نفخر بما تحققه الدبلوماسية الإماراتية من إنجازات سياسية واقتصادية

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنخبة من سفرائنا ورؤساء بعثاتنا بمنحهم وسام زايد الثاني ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقدير مستحق لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتعزيز شراكاته الدولية.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنخبة من سفرائنا ورؤساء بعثاتنا بمنحهم وسام زايد الثاني ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقدير مستحق لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتعزيز شراكاته الدولية".

وأضاف: "ونشيد بالدور المحوري لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجهوده المتواصلة في تطوير دبلوماسيتنا وتعزيز فاعليتها وحضورها الدولي".

وتابع قرقاش قائلا: "نفخر بما تحققه الدبلوماسية الإماراتية من إنجازات سياسية واقتصادية، وبكوادرها المخلصة التي تترجم رؤية قيادتنا إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح الوطن وتعزز مكانته.. مبارك للمكرّمين، والتقدير موصول لجميع العاملين في سلكنا الدبلوماسي".