الشارقة.. إغلاق جزئي على شارع الإمارات بسبب أعمال مشروع "قطارات الاتحاد"



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إغلاق جزئي على شارع الإمارات في الاتجاه القادم من إمارة دبي إلى إمارة الشارقة وذلك ضمن أعمال البنية التحتية المتواصلة لمشروع قطارات الاتحاد.

ويبدأ الإغلاق اعتباراً من اليوم الجمعة 11 سبتمبر ويستمر حتى يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.

وأكدت الهيئة أن الإغلاق سيكون لمدة 4 ساعات يومياً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً بما يتيح تنفيذ الأعمال مع الحد من تأثيرها على الحركة المرورية خلال ساعات النهار.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى الانتباه أثناء القيادة واتباع اللوحات والإرشادات المرورية في منطقة الأعمال والتخطيط المسبق للرحلات خلال ساعات الإغلاق وجددت اعتذارها عن أي إزعاج قد ينتج عن الأعمال وتقديرها لتفهم مستخدمي الطريق.