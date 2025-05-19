الاتحاد الخليجي لكرة القدم يشيد بإنجاز الشارقة الآسيوي بعد الأهلي السعودي

أشاد رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بإنجاز نادي الشارقة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للأندية 2، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ليون سيتي سايلورز السنغافوري (2-1) أمس، ايحصد اللقب القاري الأول في تاريخيه.

وقال في بيان صحافي أن "فوز الشارقة يُضاف إلى سجل إنجازات الكرة الإماراتية والخليجية بشكل عام، خاصة بعد تتويج النادي الأهلي السعودي مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، والآن يحقق الشارقة أول ألقابه القارية في بطولة دوري أبطال آسيا 2".

كما اكد دعم الاتحاد الخليجي المستمر للأندية الخليجية في مشاركاتها القارية، متمنياً لها المزيد من النجاحات التي ترفع راية الكرة الخليجية في المحافل الدولية.