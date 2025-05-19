جمهور الشارقة يرسم لوحة فنية في مدرجات ملعب «بيشان»

حرصت أعداد كبيرة من الجماهير الإماراتية، أمس، على الوجود بمدرجات ملعب بيشان في سنغافورة، ومساندة فريق الشارقة، لبث الحماسة في أوساط اللاعبين وتحفيزهم في المباراة النهائية لـ«دوري أبطال آسيا للأندية 2» التي جمعت فريقَي الشارقة وليون سيتي السنغافوري، وانتهت بفوز الشارقة (2-1) والتتويج بلقب البطولة.

ورسم الجمهور الإماراتي لوحة جميلة في المدرجات وهو يشجع بحماسة كبيرة.

ورغم طول الرحلة من الإمارات إلى سنغافورة، التي استغرقت أكثر من سبع ساعات، فإن الجماهير الإماراتية حرصت على الوجود خلف الشارقة، كونه ممثلاً للكرة الإماراتية في هذا الحدث الآسيوي التاريخي.

وحظيت الجماهير الإماراتية بتسهيلات كبيرة من الجهات المعنية في ملعب المباراة، وتمت عملية الدخول إلى ملعب المباراة والخروج منه بكل سلاسة وسهولة.

من جانبه، قال مشجع الشارقة، منصور السهلاوي، إنهم كمشجعين حرصوا على السفر إلى سنغافورة، ومساندة الفريق في هذه الحدث المهم، بهدف رفع معنويات اللاعبين.

وأضاف السهلاوي لـ«الإمارات اليوم»: «الجمهور حرص على الوجود خلف فريقه في هذه المهمة الآسيوية التاريخية، حرصاً منه على دعمه ومساندته».

وأردف: «أعداد كبيرة من المشجعين حرصت على السفر إلى سنغافورة على نفقتها الخاصة حباً في فريق الشارقة الذي مثّل الكرة الإماراتية بشكل مُشرف في الحدث القاري الكبير».