المنتخب يبدأ عهد كوزمين من ملعب الوصل 27 الجاري

علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الجديد الروماني أولاريو كوزمين، سيبدأ إعداده للمرحلة المقبلة، اعتباراً من 27 الجاري، من خلال تجمع داخلي في دبي، تحضيراً لمباراتَي أوزبكستان وقيرغيزستان، يومَي الخامس و10 من الشهر المقبل على التوالي، ضمن الجولتين التاسعة و10 من تصفيات كأس العالم 2026، وستكون التدريبات على ملعب الوصل، ويحتل «الأبيض» المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة خلف كل من إيران وأوزبكستان، ويملك فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم أو من خلال الملحق.

وينتظر أن يعلن كوزمين القائمة الجديدة للمنتخب مع ختام مهمته في الشارقة عقب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما أمضى معه أربعة مواسم بدأت في موسم 2021-2022، وتعاقد اتحاد الكرة، أخيراً، مع المدرب الروماني كوزمين، خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، في أعقاب تراجع نتائج المنتخب في التصفيات.

وباتت فرصة المنتخب في التأهل المباشر إلى كأس العالم صعبة، إذ يحتاج إلى الفوز في الجولتين الأخيرتين على أوزبكستان وقيرغيزستان لرفع رصيده إلى 19 نقطة، وانتظار تعثر أوزبكستان أمام قطر.