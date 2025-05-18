قطر تشارك في بطولات أبوظبي والشارقة والفجيرة للشطرنج

أعلن الاتحاد القطري للشطرنج مشاركة نحو 26 لاعباً ولاعبة في بطولات الشطرنج المقررة بكل من الشارقة وأبوظبي والفجيرة.

وأكد رئيس الاتحاد القطري للشطرنج مدير العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي محمد المضاحكة، أهمية هذه المشاركة في البطولات الدولية، بمشاركة نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وقال بمناسبة الإعلان عن المشاركة في هذه الفعاليات: «إن بطولة الشارقة المقامة حالياً تُقام بوجود لاعبين ولاعبات من أصحاب الألقاب الدولية والتصنيفات العالية، إضافة إلى القيمة الكبيرة لبطولتي أبوظبي والفجيرة في أغسطس المقبل بمشاركة النخبة عالمياً».

وأشار إلى استضافة بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للمرة الثانية في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل، وما تمثله من أهمية كبرى، لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات للاعبي المنتخب القطري، وأيضاً لعناصر المنتخبات الخليجية والعربية.

وأثنى المضاحكة على النجاح المميز لبطولة آسيا الفردية لشطرنج الرجال والسيدات لقطاع الأساتذة في مدينة العين أخيراً، والجهود الكبيرة التي بذلت من الاتحاد الآسيوي برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، واللجنة المنظمة، مشيراً إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الإماراتي للشطرنج، والعلاقة المميزة من خلال المشاركة في البطولات التي تستضيفها الإمارات.