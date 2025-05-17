الكمالي أول رئيس للجنة الانضباط في «فيفا» من قارة آسيا

قوبل اختيار الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بارتياح كبير في الأوساط الرياضية، كون أن ذلك يُعد إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية بتوليه لهذا المنصب الرفيع في إحدى أهم اللجان القضائية التابعة للاتحاد الدولي، علماً أن الكمالي يُعد أول رئيس للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي من قارة آسيا.

وتُعد لجنة الانضباط إحدى الهيئات القضائية الأساسية في «فيفا»، وتختص بالنظر في مخالفات اللاعبين والأندية، وقضايا التلاعب بالنتائج، والسلوك غير الرياضي، إلى جانب قضايا العنصرية وتعاطي المنشطات وانتهاكات انتقالات اللاعبين.

ويملك الكمالي سيرة حافلة في مجال العمل القانوني والرياضي ويتميز بخبرة وعلاقات واسعة، سواء على صعيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي شغل فيه مناصب قانونية عدة، وكذلك على صعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشغل المستشار محمد الكمالي وهو محامٍ ومستشار ومحكم قانوني دولي، العديد من المناصب الدولية أبرزها كان محكماً معتمداً رسمياً لدى محكمة الكأس الرياضة، بعدما تم اختياره لهذا المنصب في أكتوبر 2015 وحتى الآن.

ويعمل كذلك عضواً في اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم لنحو أكثر من 10 سنوات، ورئيساً للجنة المستقلة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفترتين.

كما اختير في أبريل 2021 من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم «مديراً للنزاهة» في الاتحاد القاري.

وعلى الصعيد المحلي في الإمارات فقد سبق لمحمد الكمالي شغل العديد من المناصب، كان من بينها أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وعمل عضواً في مجلس دبي الرياضي، وعضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سابقاً.