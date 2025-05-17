«دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج» تنطلق اليوم بمشاركة 350 لاعباً

تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 60 دولة، من بينهم 84 لاعباً من ذوي الألقاب الدولية والتصنيفات العالية بجوائز تصل إلى 75 ألف دولار.

وبلغ عدد الأساتذة الدوليين الكبار المشاركين في البطولة 65 لاعباً يتقدمهم الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف، المصنف 2771 نقطة بطل العالم للشطرنج السريع عام 2022 وبطل النسخة الخامسة من الشارقة للأساتذة، والمصنف الثاني الهولندي أنيش جيري برصيد 2738 نقطة، والذي حقق أعلى تصنيف في مسيرته في يناير 2016 حيث بلغ 2798 نقطة، ما جعله يحتل المركز الثاني عالمياً في ذلك الوقت، وثالث المصنفين الإيراني بارهام مقصودلو (2706) بطل العالم للشباب وبطل الشارقة للأساتذة بنسختها الرابعة، والأميركي صامويل سيفيان المصنف دولياً برصيد 2694 نقطة بطل قارة أميركا عام 2017، وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الشطرنج.

وتشهد الفترة الصباحية قبل انطلاق المنافسات، الاجتماع الفني لاعتماد أهلية اللاعبين وإجراء قرعة البطولة، بحضور جميع اللجان العاملة خصوصاً اللجنة الفنية والحكام ولجنة الاستئناف، ويشارك في البطولة 15 حكماً من الحكام القاريين والدوليين من داخل الدولة وخارجها.

وأكّد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للعبة، أن البطولة معتمدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج، حيث يحصل المشاركون فيها على نقاط تسهم في تأهلهم لكأس العالم للشطرنج، وهو ما دفع عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح في تصريحات صحافية، أن التسجيل في البطولة شهد إقبالاً كبيراً، حيث تمت زيادة عدد المشاركين بعد أن كان من المقرر مشاركة 260 لاعباً فقط، ورغم ذلك فإن قائمة الانتظار تضم أعداداً كبيرة، مشيراً إلى أن أعداد اللاعبين الحاصلين على ألقاب دولية في البطولة يزيد من قوتها ويرفع أسهمها الدولية.