350 لاعباً يشاركون في «دولية الشارقة» لأساتذة الشطرنج

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، من 16 إلى 26 مايو الجاري، غلق باب التسجيل للاعبين.

ووفقاً لبيان صحافي، فقد سجلت النسخة الثامنة رقماً قياسياً بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البطولة مشاركة هذا العدد.

ويتصدر بطل العالم للشطرنج السريع عام 2021،

الأستاذ الدولي الكبير نديربيك عبدالستاروف، تصنيف البطولة وتصنيفه الدولي 2771 نقطة، كما يشارك في البطولة 156 لاعباً ولاعبة من حَمَلة الألقاب الدولية، منهم 69 أستاذاً دولياً كبيراً، و16 أستاذاً دولياً في البطولة الرئيسة التي تقام للاعبين المصنفين فوق 2500 نقطة، وثمانية لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير، و35 أستاذاً دولياً، و28 أستاذاً اتحادياً في البطولة الثانية التي تقام للاعبين المصنفين تحت 2500 نقطة.

في الوقت الذي تواصل اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة عمران النعيمي، اجتماعاتها اليومية للتحضير للحدث الدولي الكبير، من خلال اجتماعات اللجان العاملة لوضع اللمسات الأخيرة على كل الترتيبات التنظيمية والإدارية واللوجستية، استعداداً لاستقبال اللاعبين المشاركين.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن إقامة بطولة للموظفين، بالتعاون مع نادي موظفي حكومة الشارقة، ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة، وتبلغ جوائزها 10 آلاف درهم.