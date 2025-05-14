الشامسي: سردار لاعب كبير ونحترم ارتباطه مع ناديه شباب الأهلي

قال مدير فريق كرة القدم بنادي العين، أحمد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن ما يتردد عن إمكانية مشاركة لاعب شباب الأهلي، الإيراني سردار أزمون، مع العين الذي يستعد للظهور في كأس العالم للأندية 2025، إن لاعب شباب الأهلي، سردار أزمون، لاعب كبير يتمتع بإمكانات عالية، لكنه بالتأكيد مرتبط بعقد مع ناديه، وإنهم في نادي العين يحترمون شباب الأهلي، وكذلك اللاعب سردار، وفي حال كان هناك شيء في هذا الخصوص فسيكون عبر القنوات الرسمية وبعد موافقة اللاعب والنادي.

يذكر أن لاعب شباب الأهلي، الإيراني سردار أزمون، قال في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» إنه فخور لارتباط اسمه بالانضمام إلى نادي العين خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وإنه فخور كذلك بترشيحه من قبل المحللين الفنيين والجماهير للمشاركة مع العين بكأس العالم للأندية، وإنه جاهز لخوض هذه المهمة الجديدة، لكن القرار بيد إدارة شباب الأهلي.

ويستعد العين للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، باعتباره بطلاً للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بكرة القدم.

وأضاف أحمد الشامسي - بعد فوز فريقه على الشارقة 3-صفر، ضمن الجولة الـ24 من دوري المحترفين - أن «الفوز الذي حققه الفريق على الشارقة بثلاثة أهداف نظيفة سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة التي سيخوضها، وأنه يسعى لحصد النقاط الست المتبقية في آخر جولتين بالدوري». وتبقت للعين مباراتان في الدوري أمام عجمان والنصر.

وأوضح «العين يسعى إلى تحسين صورته وضمان مقعد يؤهله للمشاركة في البطولات الآسيوية، والفريق يأمل أن يختتم مشواره في الدوري بأفضل حال، وبعد نهاية الدوري سيكون لكل حادث حديث».

وتابع الشامسي «حصدنا ثلاث نقاط مهمة أمام الشارقة، وهذا مؤشر إلى أن العين يسير في الطريق الصحيح، وهو المطلوب خصوصاً أن هذه المباراة الرابعة على التوالي التي يحقق فيها الفريق نتيجة إيجابية بعدما تعادل خارج ملعبه أمام شباب الأهلي، والفوز على العروبة وبني ياس، ثم تعادل مع الجزيرة في الجولة الـ23».

ويحتل العين حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري بعدما قفز برصيده إلى 40 نقطة فيما بقي الشارقة صاحب المركز الثاني عند 45 نقطة.

وقال الشامسي «نتائج الفريق هذا الموسم لم تكن على قدر طموح النادي وجمهوره، لكن هذه حال كرة القدم، إذ إنه لابد أن تتقبل في بعض الأحيان الأمور التي تحدث بشكل غير إرادي، لكن بالتأكيد فإن عودة العين ستكون أقوى وأفضل، لأن تركيز الفريق سيكون على البطولات الخارجية، لاسيما كأس العالم للأندية 2025 الأهم في مسيرة النادي، والأهم أيضاً في مسيرة الأندية الإماراتية، وكذلك الاستعداد للبطولات المحلية القادمة».