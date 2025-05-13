«بطل الدوري والكأس» يرفض الهزيمة من النصر

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي جمعت النصر وضيفه شباب الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على استاد آل مكتوم، في مباراة حظيت بمتابعة واسعة، كونها جاءت بعد أيام من تتويج «فرسان دبي» بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، بينما كان «العميد» يخطط لإفساد أفراح الضيوف.

ورغم دخول شباب الأهلي اللقاء من دون أي ضغوط بعد حسمه الثنائية التاريخية، فإنه وجد نفسه متأخراً بهدف أحرزه عبد الله توريه في الدقيقة 54، معبّراً عن رغبة أصحاب الأرض في تحقيق انتصار ثمين.

وبمرور الوقت، تماسك لاعبو شباب الأهلي وضاعفوا من محاولاتهم الهجومية، حتى تمكن المهاجم مونس دبور من إدراك التعادل في الدقيقة 74، منقذاً فريقه من الخسارة الثانية توالياً، بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام الوصل.

وبهذه النتيجة، رفع «العميد» رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، فيما عزز شباب الأهلي صدارته برصيد 57 نقطة.