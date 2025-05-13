حمد المقبالي: حصدنا 4 بطولات من أصل 6 والقادم أفضل

أكّد حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن فريقه كان يطمح إلى الفوز بست بطولات خلال الموسم الحالي، لكنه خسر بطولتين، وهو أمر وارد في كرة القدم، مشيراً إلى أنه لن يفكر في أي شيء حتى بداية الموسم المقبل، حيث سيكون هناك طموح جديد وهدف للفريق وتفكير في دوري أبطال آسيا بطولة النخبة.

وخاض الحارس الدولي، حمد المقبالي (21 عاماً)، خلال الموسم الحالي، 22 مباراة مع شباب الأهلي، ويعد من أبرز حراس الموسم، وتلقّى مرماه 18 هدفاً فقط، إضافة إلى قيامه بدور رائع مع فريقه في الفوز ببطولة كأس السوبر بداية الموسم أمام الوصل، وكأس رئيس الدولة في ختام الموسم أمام الشارقة، عندما تصدى لكرة خطرة في اللحظات الأخيرة وأخرج الكرة من قبل خط المرمى ليعطي فريقه اللقب.

وقال حمد المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «صراحة نحن راضون عن الفوز بأربعة ألقاب، ولكن ليس كل الرضا، كنا نطمح إلى الفوز بالألقاب الستة، لكن لم يحالفنا التوفيق في بطولتين، ونقول قدر الله وما شاء فعل، أربع بطولات شيء جيد في ختام الموسم، الطموح حالياً انتهى، وانتهى الموسم، لن نفكر في أي شيء الآن إلا في إجازتنا وفرحتنا بلقب كأس رئيس الدولة وبطولة الدوري، وبعد العودة نفكر في الموسم الجديد».

وعن طموح الجمهور والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، أضاف المقبالي: «بالتأكيد دوري أبطال آسيا له حسابات خاصة، لكننا لن نفكر الآن في شيء، بداية الموسم المقبل ستكون لتحديد الأهداف والطموحات القادمة، نبارك لجمهور الفرسان ما تحقق، وأهدي الفوز الغالي بكأس رئيس الدولة إلى والدتي التي كانت موجودة في المدرجات، بإذن الله القادم أفضل».