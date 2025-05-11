نادي العروبة: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تصريحات اللاعب سردار أزمون

أصدر نادي العروبة الرياضي بيانا رسمياً، أعرب فيه عن إستيائه الشديد تجاه التصريحات المتداولة في قنوات التواصل الاجتماعي للاعب شباب الأهلي، سردار أزمون، وأكد البيان أن إدارة النادي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما ورد بتصريح اللاعب.

وجاء في البيان: «تابعت إدارة نادي العروية الرياضي ما صدر عن اللاعب سردار خليل أزمون في تصريحه بمقطع الفيديو المتداول على قنوات التواصل الاجتماعي بتصريحات تضمنت تهكم صريح باسم نادي العروبة عقب نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الجمعة الماضي بين فريقي الشارقة وشباب والأهلي وهو أمر يعدّ انتهاكاً واضحاً للاحترافية في التصريحات الرسمية لوسائل الأعلام والتي يفترض ان يتحلى بها أي لاعب ينتمي للمجتمع الرياضي».

وأضاف: «يُعرب مجلس إدارة نادي العروبة عن إستيائه الشديد لما بدر من اللاعب ويؤكد رفضه القاطع لأي إساءة تمس اسم النادي او تسئ لتاريخه ومكانته بين الأندية الرياضية كما تؤكد إدارة نادي العروبة أنها لن تدخر جهدا لحماية اسم نادي العروبة وأنها ستظل حريصة على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على مكانة و إسم نادي العروبة امام جماهيره والوسط الرياضي كافة».

وختم البيان: «وعليه فإن إدارة النادي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما ورد بتصريح اللاعب خلال وسائل الإعلام».