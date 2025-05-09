حارس شباب الأهلي حمد المقبالي يصعد إلى المدرجات للاحتفال مع والدته بلقب الكأس (فيديو)

صعد حارس مرمى شباب الأهلي المتألق، حمد المقبالي، إلى مدرجات استاد محمد بن زايد، عقب انتهاء مباراة نهائي الكأس مباشرة، للاحتفال مع والدته، والتي حضرت إلى ملعب المباراة لمتابعة مباراة الشارقة، رفقة أبناءها وبناتها بأغلى الكؤوس.

وفاز شباب الأهلي على الشارقة 2-1 وتوج باللقب رقم 11 في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس رئيس الدولة.

وقال حمد المقبالي في تصريحات صحافية: «أهدي هذا اللقب إلى والدتي، والتي أدين لها بالفضل بما حققته هذا الموسم مع شباب الأهلي، هي دائما ما تدعمني، وتدعوا لي قبل كل مباراة، وفرحتي تضاعفت بعدما شاهدت الفرحة في عيونها».

وأضاف: «لقد حققنا لقبا مهما أنهينا به موسما صعبا كنا فيه بشهادة الجميع الأفضل في كل البطولات، أعتقد أن جماهيرنا التي زحفت خلفنا تستحق تلك الفرحة التي ستعود بها إلى دبي».

وأشار: «أنا سعيد لأنني حصدت أربع ألقاب مع شباب الأهلي في الظهور الأول لي هذا الموسم، هذا يدفعني للمزيد من بذل الجهد لنحافظ على ما قدمناه هذا الموسم في المواسم المقبلة».