سهام الرشيدي تبحث عن بصمة أولى في «الريشة الطائرة» بعد حصد 609 ميداليات

تبحث نجمة المنتخب الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، سهام الرشيدي، صاحبة الـ609 ميداليات في مسيرتها التي استهلتها في 2005، عن تحدٍّ جديد، وبصمة أولى في رياضة مختلفة، من بوابة بطولات «فزاع الدولية» للريشة الطائرة، المقامة حالياً في نسختها السادسة على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، حتى الأحد المقبل، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة، يمثلون منتخبات 30 دولة.

وقالت الرشيدي لـ«الإمارات اليوم» إن «المشاركة في (فزاع الدولية) لتنس الريشة، تأتي في إطار خوض تحدٍّ جديد واكتساب الخبرات أمام كبار المصنفين، بطموح إضافة إنجازات جديدة لرياضات أصحاب الهمم، بعد مسيرة طويلة لي في ألعاب القوى، حققت على مدارها 609 ميداليات ملونة على صعيد البطولات المحلية والإقليمية والدولية».

وأوضحت: «مثلت بطولات (فزاع لأصحاب الهمم)، التي أشارك فيها منذ 16 عاماً، بوابة لتطوير المهارات وتحقيق الإنجازات، كونها تعد من المحطات المهمة على أجندة اللجان البارالمبية الدولية، المانحة لنقاط تصنيفية مؤهلة للدورات الأولمبية، وأعتبر (تنس الريشة) التي دشنت مشاركاتي فيها منذ العام الماضي، منصةً لخوض تحديات جديدة على الصعيد الشخصي، بطموح اكتساب الخبرات المؤهلة للوجود خلال المستقبل القريب على منصات التتويج، في لعبة فردية تسجل حضورها على الدوام في الأولمبياد».

وأشارت الرشيدي إلى الخبرات التي اكتسبتها في بطولات (فزاع الدولية) لألعاب القوى، وتتطلع لتكرار التجربة في الريشة الطائرة، وقالت: «بطولات فزاع قدمتني للواجهة، وصقلت موهبتي في (أم الألعاب) بالوجود في حدث كبير يشارك فيه على الدوام أبطال العالم، وخوض التحدي أمام لاعبين من مدارس مختلفة من جميع قارات العالم، وهو ما أتطلع إليه في (تنس الريشة) كون النسخة الحالية تسجل وجود كبار المصنفين، وتأتي ضمن خريطة إعداد للمنتخب قبل استحقاقه الشهر المقبل بطولة آسيا المانحة نقاطاً تصنيفية يتطلع إليها نجوم اللعبة بهدف تحسين موقعهم على سلم الترتيب، وتحقيق هدف التأهل للدورة البارالمبية المقبلة 2028». وأضافت: «نجاحات كبيرة حققتها على مدار مسيرتي، سواء كلاعبة أو على الصعيد الإداري، كوني أشغل حالياً عضوية لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وأسعى دائماً لأكون خير سفير لرياضة الإمارات، والتأكيد على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في الدولة».

يذكر أن شلل الأطفال لم يقف عائقاً أمام سهام الرشيدي التي أصيبت به بسن مبكرة (أربعة أشهر)، ونجحت منذ التحاقها بنادي دبي لأصحاب الهمم بتشجيع من الأسرة عام 2005، في تقديم نموذج للمرأة الإماراتية في مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات والنجاحات، أبرزها فوزها عام 2015، بجائزة «أم الإمارات» في فئة الرياضية المتميزة «صاحبات الهمم».

17 مسابقة ترسم خريطة الأدوار الإقصائية اليوم

تدشن، اليوم، الأدوار الإقصائية لبطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة، بإقامة 17 مسابقة في الفئات المختلفة، ترسم خريطة الدور نصف النهائي، الذي يقام يوم غد.

وشهدت منافسات، أول من أمس، خسارة لاعب المنتخب الوطني، جمال البدواوي، مباراته المهمة أمام بطل كوريا الجنوبية، شاو جونان، بواقع مجموعتين دون رد، كما سجل الدور التمهيدي مواصلة نجوم كوريا الجنوبية تألقهم بفوز لي جيونجسو على الأوكراني فولود يمير بالنتيجة ذاتها (2-0)، والهندي سوكانت كدام أمام الأسترالي براندون بون (2-0).