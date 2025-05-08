ركلات الترجيح تحسم «نهائي الكأس» حال التعادل

يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي غدا الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساء مباراة نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، إذ يتطلع كل فريق لحصد اللقب الـ 11 في تاريخه بعدما سبق لكل منهما الفوز به 10 مرات.

وتنص المادة «21» من لائحة البطولة لموسم 2024-2025 إنه بالنسبة للمباراة النهائية فإنه في حال تعادل الفريقين مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء مباشرة لحسم التعادل وتحديد الفريق الفائز باللقب دون اللجوء الى الأشواط الإضافية.

وأكمل اتحاد الإمارات لكرة القدم ترتيباته كافة لإخراج هذا الحدث الكبير في أجمل وأبهى صورة ممكنة من كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية.