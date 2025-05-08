لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري تؤجل قرارها بشأن أزمة الأهلي والزمالك

أجلت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إعلان قرارها حول مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى لمرحلة تحديد البطل بمسابقة الدوري المصري إلى يوم 15 مايو، بسبب عدم ورود أسباب القرار من رابطة الأندية المحترفة، حسبما ذكر بيان أصدرته اللجنة الخميس.

وطلبت اللجنة حضور طه عارف رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، للمثول أمامها قبل اتخاذ القرار النهائي في الواقعة.

وعقدت اللجنة التي تضم مجموعة من المستشارين برئاسة محمد عبده صالح، اجتماعاً الخميس ناقشت فيه أزمة انسحاب الأهلي من مباراته أمام الزمالك، والتي كانت مقررة يوم 11 مارس الماضي، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب لإدارة المباراة، بالرغم من طلب النادي ذلك وتعهد رابطة الأندية المحترفة باستقدام طاقم حكام أجنبي وهو ما رفض اتحاد الكرة تطبيقه بحجة ضيق الوقت.

وأصدرت لجنة المسابقات قرارها باعتبار الأهلي خاسراً للمباراة بنتيجة 3-0 بالإضافة لحسم 3 نقاط إضافية من رصيده في نهاية الدوري، قبل أن يقوم مجلس إدارة رابطة الأندية بإلغاء قرار خصم النقاط، مكتفياً باعتبار الأهلي خاسراً للمباراة وتحمله النفقات التي تسبب فيها انسحابه منها.

وذكر قرار الرابطة أن الأهلي لم يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من المباراة وإنما حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف، فيما لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب بسبب إقامة الجولة الأولى لمرحلة تحديد البطل من الدوري بعد 5 أيام فقط من نهاية المرحلة الأولى.

وتقدم ناديا الزمالك وبيراميدز بشكوى للجنة الاستئناف لطلب إعادة قرار خصم النقاط الإضافية من الأهلي، فيما تقدم الأهلي بشكوى أخرى لنفس اللجنة مطالباً بإعادة إقامة المباراة كونه رفض خوضها لأسباب قهرية تتعلق بعدم توفير الرابطة لتعهدها باستقدام حكام أجانب لإدارتها.

ويتصدر بيراميدز حالياً ترتيب مرحلة تحديد البطل من الدوري المصري برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الثاني، ويأتي الزمالك ثالثاً برصيد 40 نقطة. ويتبقى لكل فريق أربع مباريات قبل نهاية المسابقة.