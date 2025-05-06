6 عوامل صنعت لقب «المحترفين» التاسع لـ «فرسان دبي»

أدت ستة عوامل إلى حصد شباب الأهلي لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم، قبل ثلاث جولات من ختام البطولة، ويندرج أغلبها تحت العمل الإداري والفني، الذي قدمه «فرسان دبي» خلال منافسات الموسم الحالي 2024-2025 الصعب والشاق، الذي نافس خلاله على ست بطولات مختلفة، قبل أن يحصد «لقب الدوري»، البطولة الأقوى، للمرة التاسعة في تاريخه والخامسة في عصر الاحتراف الذي بدأ عام 2008.

وأثبتت الأرقام خلال هذا الموسم أن شباب الأهلي استحق لقب الدوري عن جدارة، خصوصاً أنه يملك أقوى خط هجوم مناصفة مع العين، بعدد 51 هدفاً، وثاني أقوى خط دفاع بعد الشارقة، حيث استقبل 18 هدفاً فقط، وتعرض لخسارة واحدة فقط مقابل ست لمنافسه المباشر الشارقة، وكانت الخسارة بعد 22 مباراة من عُمر البطولة، كما سجل شباب الأهلي أكبر فارق أهداف بين المنافسين بـ33 هدفاً.. وتالياً العوامل الستة:

1 عمل إداري متميّز

قبل أن يكون هناك عمل فني ظهر في الملعب فإن شباب الأهلي بدأ منذ الموسم قبل الماضي في بناء فريق قوي بالاعتماد على جلب لاعبين مقيمين بمستوى متميز، إضافة إلى الاختيار الجيد للمدرب الذي نجح في تحقيق اللقب في أول مواسمه مع الفريق، وهو ما يؤكد أنه كان هناك عمل إداري متميز خلال الفترة الماضية أسهمت في تكوين شخصية الفريق البطل.

2 القوة الهجومية

المفارقة أن شباب الأهلي أحرز اللقب ولا يملك لاعباً في صدارة هدافي البطولة حتى الآن، وكان الفريق يلعب بشكل جماعي وقادر على التسجيل من خلال أكثر من لاعب، بوجود المهاجم الإيراني سردار أزمون، الذي أحرز 11 هدفاً، ومعه أربعة لاعبين أحرزوا ستة أهداف لكل منهم، هم: كارتابيا، مؤنس دبور، ماتيوس ليما، سعيد عزت، ما عزز القوة الهجومية للفرسان، وفتح أمامه الخيارات في حال غياب أي مهاجم.

3 مقاعد البدلاء

يملك شباب الأهلي أقوى قائمة لاعبين في البطولة بما لديه من لاعبين، ولا يؤثر غياب أي لاعب فيهم عن الفريق مهما كان حجم ومستوى اللاعب، حيث يملك اللاعب البديل المتميز القادر على تعويض غياب الأساسي، ما أعطى الفرصة للجهاز الفني لتدوير اللاعبين وتعويض الغيابات المؤثرة التي استمرت شهرين وأكثر، وكانت منها إصابة سعيد عزت بالرباط الصليبي والمدافع رينان، وهداف الفريق سردار أزمون الذي غاب كثيراً، ولكن نجح الفريق في التعامل مع هذا الغياب.

4 باولو سوزا

أياً كانت قوة الفريق لا يستطيع الفوز في جميع المباريات، خصوصاً إن كان ينافس في ست بطولات، إلا أنه كان يملك مدرباً قديراً خلق عملية تدوير للاعبين ونجح بامتياز، ولتتحدث عنه الأرقام، ووصل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونهائي كأس رئيس الدولة، وفاز بالسوبر الإماراتي، والسوبر الإماراتي القطري، وخرج من ربع نهائي كأس آسيا 2 بركلات الترجيح أمام الشارقة بعدما رفض الخسارة أيضاً ذهاباً وإياباً، وهو ما يؤكد قدرة المدرب على اختيار لاعبيه وتشكيلته وقراءة المباريات بشكل جيد، خاصة أن الفريق كان دائماً ينجح في العودة في الشوط الثاني.

5 الاستقرار الفني

حافظت شركة الكرة في نادي شباب الأهلي على شكل الفريق طوال الموسم ورغم بعض الأقاويل التي طالبت بتغيير المدرب عقب الخسارة في دوري أبطال آسيا، فإن الاستقرار في الجهاز الفني والإداري، إضافة إلى الاستقرار في شكل الفريق حافظ كثيراً على وصوله إلى اللقب التاسع بجدارة، وذلك قبل ثلاث جولات من الختام، كما يملك الفريق شكلاً دفاعياً وهجومياً جيداً بنسبة كبيرة وبالمقارنة مع بقية الفرق لما يتميز به من خط وسط قادر على ربط الدفاع بالهجوم.

6 هزيمة المنافسين

نجح شباب الأهلي في الفوز على كل المنافسين وهو ما أعطاه الأفضلية، ورفض الخسارة إلا في مباراة واحدة وكانت في ختام البطولة أمام الوصل، كما كانت نقطة الانطلاق أمام الشارقة المنافس الحقيقي له عندما ألحق به أول خسارة في الدوري والدور الأول وكانت بداية الانطلاق منفرداً في الصدارة ولم يتخلَّ عنها حتى الآن.

عبدالرحمن محمد: الفوز على المنافسين أهم نقطة نجاح

عبدالرحمن محمد.



أكد المحلل الفني وقائد المنتخب الوطني السابق، عبدالرحمن محمد، أن شباب الأهلي يستحق الفوز بلقب الدوري عن جدارة، لما حققه من نتائج كانت خير دليل على ذلك، وقال عبدالرحمن محمد: «شباب الأهلي أفضل فريق بالموسم الحالي، والأكثر ثباتاً في المستوى، وأهم نقطة نجح فيها هي الفوز على كل المنافسين، إضافة إلى العمل الإداري حيث وفر مجلس إدارة النادي لاعبين مميزين، وكان هنالك لاعب واثنان وثلاثة لاعبين يسدون الفراغ في كل مركز، ولم يعانِ من أي نقص طوال الموسم، إضافة إلى المدرب المتميز الذي صارع في ست جبهات ونجح في تدوير اللاعبين بامتياز»، وأضاف: «لاعبون مميزون في كل المراكز، ومهاجم قوي هو سردار أزمون.. بصراحة كل عوامل النجاح تحققت لشباب الأهلي».

حارب: شباب الأهلي استحق اللقب بعد عمل إداري مميز

بدر حارب.

أكد مدير منتخب الإمارات للكرة الشاطئية، بدر حارب، أن فريق شباب الأهلي بالتأكيد استحق الفوز باللقب بعد عمل إداري مميز، قام به الفريق خلال فترتَي الانتقالات الصيفية والشتوية، وقال حارب: «عمل الفريق بشكل جيد من الصيف الماضي، بالتوقيع مع لاعبين أجانب ومقيمين، وضم لاعبين مواطنين متميزين، كما عمل خلال فترة الانتقالات الشتوية بشكل جيد بضم لاعبين مميزين في كل المراكز سهلت من مهمة المدرب، إضافة إلى هبوط مستوى عدد كبير من الفرق والمنافسين وهذا ما ظهر حتى مع الشارقة في نهاية الموسم الذي خسر مباراتين أهدى بهما اللقب لفريق شباب الأهلي. نتمنى التوفيق للفريق. بالتأكيد يستحق اللقب عن جدارة».

خالد عبيد: فِرَق البطولة لم يكن لديها استقرار فني أو إداري

خالد عبيد.

أكد المحلل الفني، خالد عبيد، أن جودة لاعبي فريق شباب الأهلي هي العامل الأهم في إعطاء الفريق لقب الدوري بجدارة، وهذا يعود للعمل الإداري الجيد ودقة ونجاح اختيارات الجهاز الفني والإداري، وقال خالد عبيد: «معظم فرق البطولة لم يكن لديها استقرار فني أو إداري، وجودة اللاعبين غير مكتملة، ولكن شباب الأهلي عمل بشكل رائع، ووفر خيارات متميزة سواء في التشكيل الأساسي أو البدلاء. المنظومة عامة في النادي أهدت اللقب، من جهاز فني وإداري، ولاعبين واستقرار إداري ودكة بدلاء، كلها عوامل أسهمت في تحقيق اللقب للفرسان. شباب الأهلي انفرد كمنظومة عن بقية الأندية وحقق اللقب».

. شباب الأهلي يمتلك قوة هجومية من دون وجود لاعبيه في صدارة الهدافين.. ويعتمد على اللعب الجماعي.