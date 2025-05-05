"رحيمي" يتسبب في إيقاف طاقم تحكيم مباراة العين والجزيرة

أوقف اتحاد كرة القدم الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة العين والجزيرة، الأحد، ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك على خلفية سلسلة من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها المواجهة.

وأوضح الاتحاد في بيانه اليوم الإثنين أن "القرار جاء استناداً إلى اللوائح الداخلية لإدارة الحكام".

وكان قد أدار المباراة طاقم التحكيم المكون من ناصر العلي (حكم ساحة)، بمعاونة عامر عبدالله (مساعد أول)، وحميد ناصر (مساعد ثانٍ)، وعلي الزرعوني (حكم رابع)، إلى جانب أنخيل بيلو (حكم فيديو)، وخميس فيروز (مساعد حكم فيديو).

وكانت المباراة قد شهدت قرار مثيراً للجدل في الدقيقة 60، حين أحرز مهاجم أصحاب الأرض، الدولي المغربي سفيان رحيمي هدف التعادل 1-1 بعد كرة عرضية من زميله إيريك جورجينس.

وعلى الرغم من أن خطوط تقنية الإعادة التلفزيونية "الفار" قد بينت بوضوح وجود حالة تسلل على رحيمي الذي كان متقدماً على زميله إيريك لحظة إرسال الأخير للكرة العرضية، إلا أن الحكم ناصر العلي احتسب الهدف بعد مراجعة مطولة استغرقت نحو خمسة دقائق، ما أثار موجة واسعة من الاعتراضات.

وشهدت المباراة حالة جدلية أخرى في الدقيقة 67 عندما سجل رحيمي هدفاً آخر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وبعد مراجعة استمرت 4 دقائق عبر تقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بدعوى أن لابا كودجو، المتواجد في موقف تسلل، حجب الرؤية عن حارس الجزيرة علي خصيف.

وعقب اللقاء، عبر مدربا الفريقين عن استيائهما من الأخطاء التحكيمية التي غيرت مجرى المباراة. وقال مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، في المؤتمر الصحافي: "أهنئ اللاعبين على ردة الفعل القوية بعد التأخر بهدف، حيث تمكنا من العودة وتسجيل هدفين – من وجهة نظري – كانا صحيحين، وكنا نستحق النقاط الثلاث. وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه التحديات".

في المقابل، انتقد مدرب الجزيرة الحسين عموتة قرار احتساب هدف التعادل، مؤكداً أن الهدف جاء من تسلل واضح رغم استخدام تقنية الفيديو. وقال: "لم أفهم كيف تم احتسابه على الرغم من استعمال تقنية الفيديو".