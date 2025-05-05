هدف جانيف يقرب البطائح من البقاء.. ويؤزم موقف دبا الحصن

قاد لاعب وسط البطائح، الأوزبكي عزيز جانيف، فريقه للاقتراب خطوة كبيرة من حسم البقاء في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد 1-صفر في شباك بني ياس خلال المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد، لحساب الجولة 23 من المسابقة.

وسجل جانيف هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 55، والتي كان قد احتسبها الحكم عادل النقبي بعد لمس المدافع جواو فيكتور الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وهو القرار الذي لاقى احتجاجاً من لاعبي "السماوي".

ورفع البطائح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، متقدماً بذلك بـ8 نقاط كاملة على دبا الحصن صاحب الـ16 نقطة، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وفي المقابل، وعلى الرغم من الخسارة، فإن بني ياس الذي تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر، أصبح يحتاج إلى نقطة واحدة من المباريات الثلاث المقبلة لضمان البقاء رسمياً.