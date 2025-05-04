الفجيرة يهزم «الصقور» بثلاثية نظيفة في دوري «الهواة»

فاز فريق الفجيرة على مضيفه الإمارات (الصقور) بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 42 نقطة في المركز الثالث.

وسجل أهداف المباراة الفرنسي ساندر بنبشسر هدفين في الدقيقتين (79،74) والصربي اندريا رادوفانوفيك (83)، بينما تجمد رصيد (الصقور) عند 30 نقطة في المركز السابع.



وفي مباراة ثانية فاز حتا على الذيد (2-1) ليصبح رصيده 37 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد الذيد عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وسجل اهداف حتا البرازيلي وليان ليرا (82،72) ولفريق الذيد الجزائري محمد بخوش (90+3).

وفاز الحمرية على مضيفه العربي (2-0) سجلهما الغامبي مالاني فايي (62) والكونغولي دوما ديو سيت مانيونجوي (90+7)، ليصبح رصيد الحمرية 25 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد العربي عند النقطة 42 في المركز الرابع.

وفاز «غلف يونايتد» على مضيفه مصفوت بهدف نظيف سجله الهولندي لارس فيلدفيك (56).

واصبح رصيد «غلف يونايتد» 29 نقطة في المركز التاسع، ومصفوت 24 نقطة في المركز 11.