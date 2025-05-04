لوكا: شباب الأهلي خسر من الوصل بهدف «دون قصد» وآخر بـ«الخطأ»

أكد لاعب شباب الأهلي لوكا ميليفويفيتش أن فريقه حاول العودة أمام الوصل وإحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ولكنه لم ينجح خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة.. استقبلنا هدف مباغت دون قصد، والهدف الثاني جاء من خطأ وهو أمر طبيعي يحدث في كرة القدم، ولكن في النهاية هي مباراة خسرنا فيها ثلاث نقاط، وكنا نلعب من أجل حسم اللقب في مباراة الوصل قبل خوض نهائي كأس رئيس الدولة».

وأضاف: «نعتذر للجمهور، وحزين لهم بسبب الخسارة الأولى في الدوري، كنا نبحث عن الفوز بالتأكيد ولكننا قادرون على التعويض في المباريات المقبلة، كرة القدم فوز وخسارة، حاولنا الحفاظ على سجلنا خاليا من الخسارة، ليفرح الجمهور على مدار الموسم، ولكن تبقى الخسارة واردة في عالم كرة القدم».