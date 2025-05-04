الشارقة يستعد لكتابة التاريخ.. 8 انتصارات قادته إلى نهائي آسيا

يستعد الشارقة لكتابة تاريخ جديد، عندما يلتقي نظيره ليون سيتي السنغافوري 18 الجاري في نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وتعد المرة الأولى التي يتأهل فيها «الملك» إلى المباراة النهائية، بعدما كان قد ودّع البطولة القارية من الأدوار التمهيدية خلال النسخ الأخيرة، فيما كان أفضل إنجاز حققه بالوصول إلى الدور ربع النهائي عام 2004.

ويحمل الشارقة آمال الكرة الإماراتية في النهائي المرتقب، بعدما بات الممثل الوحيد لها بعد خروج جميع الأندية المحلية من المشاركات الخارجية «الآسيوية والخليجية». ووصل الشارقة إلى المباراة النهائية بعد مشوار طويل، خاض خلاله 12 مباراة، إذ فاز في ثماني مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما.

وتأهل الشارقة إلى الدور ثمن النهائي، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، إذ ضمت وقتها إلى جانبه كلاً من فرق الوحدات الأردني، وسباهان الإيراني، والاستقلال الطاجيكي.

ففي دور المجموعات، حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها، وفي دور الـ16، فاز الشارقة على الحسين إربد الأردني في مباراتي الذهاب والإياب، أما في الدور ربع النهائي فتعادل مع شباب الأهلي ذهاباً وانتصر إياباً، قبل أن ينتقل إلى الدور نصف النهائي الذي خسر خلاله مباراة الذهاب أمام التعاون السعودي، وعاد بـ«ريمونتادا تاريخية» في مباراة الإياب.

وعلى صعيد فريق ليون سيتي، فإن وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا للأندية في 2004 يعد أفضل إنجاز للفريق في البطولة.

وجاء تأهل ليون سيتي بقيادة المدرب الصربي ألكساندر رانكوفيتش، بعدما تصدر المجموعة السادسة في دور المجموعات برصيد 10 نقاط من ست مباريات، وصعد إلى الدور ربع النهائي على حساب فريق موانغ يونايتد التايلاندي، فيما تأهل أيضاً للدور نصف النهائي على حساب فريق سانفريس هيروشيما الياباني، قبل أن يواجه فريق سيدني إف سي الأسترالي، الذي خسر أمامه في إياب الدور نصف النهائي في أستراليا بهدف نظيف، مستفيداً من فوزه ذهاباً في سنغافورة 2-صفر.

عادل الحمادي: «الملك» ضحّى بالدوري من أجل الكأس و«آسيا»

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قال الإعلامي والمحلل الرياضي، عادل محمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشارقة وصل إلى المباراة النهائية في بطولة آسيا عن جدارة»، مشيراً إلى أن «الفريق ضحّى ببطولة الدوري من أجل لقبي كأس رئيس الدولة و(دوري أبطال آسيا 2)، وبات حالياً كل تركيزه في المباراتين المرتقبتين أمام شباب الأهلي وليون سيتي السنغافوري، إذ اختار أقصر الطرق لحصد لقبي البطولتين».

وأضاف الحمادي: «الشارقة خسر مباريات في الدوري لم يكن ليخسرها في حال خاضها بكامل قوته، مثل مباراتي الفريق الأخيرتين أمام النصر وبني ياس، ورغم أن الفريق يعاني نقصاً في بعض المراكز، إلا أنه نجح في الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للأندية، وبات حالياً قريباً من تحقيق هذا الحلم بحصد اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه».