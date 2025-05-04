أنشيلوتي: يوم رحيلي عن ريال مدريد سيكون جميلاً

حدد المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي 25 مايو الجاري موعداً للكشف عن مستقبله مع ريال مدريد الإسباني، وسط الحديث عن توجهه للرحيل عن النادي بعد التنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخسارة نهائي الكأس المحلية أمام الغريم برشلونة.

وارتبط اسم أنشيلوتي الذي يبقى عام على عقده مع ريال، بتدريب المنتخب البرازيلي. وأفادت وسائل إعلام إسبانية في الأيام الأخيرة بأن الإيطالي وافق على تولي مهمة الإشراف على «سيليساو».

وعشية لقاء سلتا فيغو في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني الذي يتصدّره برشلونة بفارق أربع نقاط عن فريقه حامل اللقب، قال أنشيلوتي: «يربطني الكثير من المودة بفريقي ولاعبيّ وجماهيرنا، وأكنّ لهم كثيراً من الاحترام أيضاً»، مضيفاً: «وبالتالي سأتحدث عن مستقبلي في 25 مايو وليس قبل ذلك».

ويلتقي ريال مع ريال سوسييداد في 25 مايو في مباراته الأخيرة بالدوري، قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض كأس العالم للأندية التي تنطلق في 14 يونيو.

وقال أنشيلوتي إن يوم رحيله عن ريال سيكون «جميلاً»، وإنه لم يواجه أي مشكلة مع النادي طوال الفترتين اللتين أمضاهما معه، مضيفاً: «سيكون وداعاً رائعاً، لأنني أكنّ كثيراً من المودة للنادي، وهو يكنّ لي الكثير من المودة».

وتابع: «لم أفعل ذلك أبداً خلال ستة أعوام، لن أفعله أبداً ولن أسمح لنفسي بفعله حتى اليوم الأخير الذي قد يكون في 25 مايو 2025، أو قد يكون 25 مايو 2026 أو 2030. لا أعلم (متى)، لكن مهما كان اليوم، فإنه سيكون يوماً جميلاً جداً».

وزاد الحديث عن رحيل ابن الـ65 عاماً بعد خروج الريال من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي، وخسارته المباراة النهائية لكأس إسبانيا أمام غريمه برشلونة.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أنشيلوتي سيتولى مسؤولية تدريب منتخب البرازيل في يونيو المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.