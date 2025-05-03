دبا يحقق "المجد".. ويتزعم درجة الدرجة الأولى

فاز فريق دبا على مضيفه "مجد" 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى، واعتلى ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة متقدماً بفارق نقطتين على الظفرة "الوصيف"، فيما تجمد رصيد "مجد" عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وكان مجد البادئ بالتسجيل عبر الإسباني مامور نيانغ في الدقيقة 25 قبل أن يحرز دبا ثلاثية عن طريق البرازيلي ديوغو دا سيلفا الفوز بهدفين (55 و83)، ولاعب مجد علي أحمد بالخطأ في مرماه (65).

وفي مباراة ثانية، تغلب الجزيرة الحمراء على "غلف إف سي" 3-2 ليصبح رصيد الفائز 23 نقطة مقابل 7 نقاط لـ"غلف إف سي" الذي تعقدت حظوظه في البقاء، وسجل للفائز نجمه البرازيلي غابريل دا سيلفا (33)، وجمال معروف (41) والغاني جوزيف أمواه (87)، ولفريق " غلف إف سي" راشد لاهي (13) و البرازيلي رينر الفيس (52).

وتستكمل منافسات الجولة غداًً الأحد بأربع مباريات، فيلتقي فريق الإمارات مع الفجيرة، ومصفوت مع غلف يونايتد، والعربي مع الحمرية، وحتا مع الذيد.