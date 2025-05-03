كلباء يقتحم الحصن "مرتين"

حوّل كلباء تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 على ضيفه دبا الحصن، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد كلباء ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح دبا الحصن التسجيل عن طريق بير كوندي في الدقيقة 42، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف مهدي قائدي في الدقيقة 57، ثم أضاف زميله دانييل بيسا هدف الفوز في الدقيقة 77 ليمنح فريقه انتصاراً مهماً.

وبهذه النتيجة، رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 28 نقطة، فيما بقي رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة