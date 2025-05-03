الحمادي: تجربتي في «الهواة» فريدة من نوعها

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، ونادي الحمرية الحالي إسماعيل الحمادي، أن دوري الدرجة الأولى سيشهد تطوراً كبيراً في السنوات المقبلة بفضل الجهود التي يبذلها اتحاد الكرة والأندية المشاركة لتطوير المسابقة، مبيناً أن المستوى التنافسي للبطولة في الموسم الحالي أفضل من المواسم الماضية، وأن وجود أكثر من فريق ينافس على الصعود لدوري المحترفين يعكس قيمة الدوري، واصفاً نادي الحمرية بـ«البيئة الرياضية النموذجية».

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالسعادة في نادي الحمرية، وطموحي الاستمرار باللعب في صفوفه ومساعدته للتأهل لدوري المحترفين، ولا أتوقع العودة للعب في صفوف أندية دوري المحترفين».

وعن تجربته في دوري الدرجة الأولى «الهواة» قال: «تجربة فريدة من نوعها، وطموحي الاستمرار في هذه التجربة ومساعدة اللاعبين الجدد وتقديم الدعم الفني الممكن لهم».

وأكد أن عدم تمكن الحمرية خلال الموسم الحالي من المنافسة على الصعود لدوري المحترفين هو عدم التوفيق لأن «الفريق بقيادة المدرب عيد باروت قدم مستويات فنية جيدة لكن غاب عنه التوفيق في بعض المباريات».

وتوقع الحمادي تأهل الظفرة ودبا إلى دوري المحترفين لما يتمتعان به من إمكانات فنية وذهنية مميزة.

ويحتل فريق الحمرية المركز الـ11 في قائمة فرق دوري الدرجة الأولى الذي يشارك فيه 15 فريقاً، حيث يمتلك 22 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات، وخسر تسع مباريات، فيما تعادل في سبع.

يذكر أن إسماعيل الحمادي (36 عاماً) سبق له اللعب في أندية شباب الأهلي والجزيرة والعين وبني ياس وخورفكان والإمارات قبل أن ينضم للعب في صفوف الحمرية في بداية الموسم الحالي.

وخاض اللاعب الفائز مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الخليج «خليجي 21» في الموسم الحالي 24 مباراة مع فريق الحمرية في كل المسابقات، وسجل خمسة أهداف، ويحتل المركز الثاني في صدارة الهدافين المواطنين في الموسم الحالي لدوري لدرجة الأولى خلف لاعب الجزيرة الحمراء جمال معروف.

إسماعيل الحمادي:

. مستوى دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي أفضل من المواسم الماضية.

. فرصة المنتخب كبيرة للتأهل إلى كأس العالم.. وعودة مبخوت ضرورية.