المقبالي: شباب الأهلي يسعى لإنهاء الموسم بلقبي الدوري والكأس

أكد حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي، أن «فرسان دبي» يخوض أهم مرحلة في الموسم الماضي، مشدداً على أن الفريق يجب أن ينهي الموسم بالتركيز نفسه وأفضل طريقة ممكنة، متمنياً أن يجمع لقبي الدوري والكأس في الموسم الحالي.

وقال المقبالي لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي يقدم موسماً استثنائياً، مضيفاً: «نخوض الجولات الأخيرة من الموسم الحالي في دوري أدنوك للمحترفين، كما أن الفريق سيلعب نهائي كأس رئيس الدولة، ونأمل أن ننهي الموسم بالتتويج باللقبين، بعدما قدمنا جهداً كبيراً على مدار الموسم».

وأضاف: «يجب أن نواصل بالتركيز نفسه، لأن هذه المرحلة هي حصاد الجهد الذي بذله اللاعبون طوال الموسم».

وشدد على أن المباريات المتبقية في الدوري لن تكون سهلة، عقب تعادل الفريق أمام الوحدة في الجولة الـ22 على استاد آل نهيان، وقال: «سنلعب الجولات الأربع المتبقية كأننا نلعب في الكأس ليس أمامنا غير تحقيق الفوز، حتى يحسم الفريق اللقب».

وأضاف: «لعبنا مباراة صعبة أمام الوحدة، إذ إنه فريق شرس وقوي، وكان يطمح إلى تحقيق الفوز على أرضه، والأمر نفسه بالنسبة لنا، لذلك كانت المباراة مثيرة، وشهدت منافسة قوية من الفريقين، وانتهت بالتعادل بعدما قدم اللاعبون مستوى جيداً جداً».

ورداً على سؤال حول إسهامه في حصول شباب الأهلي على نقطة مهمة بعدما كاد أن يتعرض لخسارته الأولى في الدوري، قال: «هذا الأمر يعود إلى الفريق كله وليس بسببي فقط، وأرى أنني في بداية مشواري مع النادي، وأتمنّى أن تكون أفضل بداية لمسيرة مميزة في السنوات المقبلة».

وتحدث حارس المرمى البالغ من العمر 21 عاماً عن طموحاته، قال: «طموحاتي كبيرة ليست لها حدود، وحالياً أنا أركّز مع شباب الأهلي، حيث إنه فريق كبير يقدم موسماً استثنائياً، وأتمنّى أن أحقق أولوياتي وهي الفوز بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة في أول موسم لي مع الفريق». وتابع: «شباب الأهلي يضم مجموعة من حراس المرمى المميزين، وسعيد بأنني ألعب مع هذه المجموعة الرائعة، وأرى أن المنافسة بيننا في مصلحة الفريق، إذ إنها تسهم في ارتفاع مستوانا وتقديم أفضل ما لدينا بما يخدم النادي».

يُذكر أن شباب الأهلي كان قد تعاقد مع حمد المقبالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الفجيرة، إذ شارك حارس المرمى الشاب في 21 مباراة من إجمالي 22 جولة في الدوري، ويُعد من أبرز حراس المرمى في الدولة خلال الموسم الحالي.

دور مميز

تحدث حمد المقبالي عن سر تألقه هذا الموسم واقتراب شباب الأهلي من حسم لقب الدوري، بعدما كان له دور مميز في انتصارات الفريق، ما أسهم في انضمامه إلى المنتخب الوطني، وقال: «الاجتهاد وأداء التدريبات بقوة، وراء تألقي وانضمامي إلى صفوف المنتخب، وشرف كبير لي أن أمثّل منتخب بلدي، وأتمنّى أن تشهد الفترة المقبلة تألقي بشكل أكبر، وأن أقدم كل ما لديّ للنادي وللمنتخب».

. 21 مباراة خاضها حمد المقبالي من إجمالي 22 مباراة لعبها شباب الأهلي في الدوري.