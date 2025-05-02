اتحاد الكرة يُطلق مبادرة طبية عالمية في نهائي الكأس

أعلن اتحاد كرة القدم إطلاق مبادرة طبية عالمية جديدة في المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، بين فريقَي شباب الأهلي والشارقة، المقررة إقامتها في التاسع من مايو الجاري على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وقال اتحاد الكرة، في بيان صحافي، إن «المبادرة رائدة، وهي الأولى من نوعها في المسابقات المحلية بدول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط».

وتتضمن المبادرة الطبية الجديدة، استخدام نظام إعادة تشغيل الفيديو، لدعم التقييمات الطبية (VRS) التي تم اعتمادها في مونديال 2022، والتي تتشابه مع تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتقنية خط المرمى، والتسلل شبه الآلي.

وسيتيح هذا النظام الفرصة للأطباء والفريق الطبي في الفريقين والمنسق الطبي المكلف من اتحاد الكرة، تحليل الإصابات التي قد تحدث خلال المباراة عبر أجهزة لوحية عالية التقنية مرتبطة بالبث المباشر، ويمكن من خلال النظام إعادة تشغيل المقطع الخاص بالإصابة بالتفصيل وبسرعات وزوايا مختلفة، تُسهل لطبيب الفريق تشخيص الحالة بدقة، وتقديم المساعدة الطبية والعلاج الأمثل، وسيتم إجراء عملية تدريب شامل على استخدام هذه التقنية قبل المباراة.

وإضافة إلى هذه التقنية الطبية الحديثة، سيقوم اتحاد كرة القدم بتوفير تغطية طبية عالية المستوى في النهائي الأغلى لكبار الشخصيات واللاعبين والجماهير، ممثلة في خدمات الإسعاف الجوي، ووجود خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وطبيب طوارئ ميداني، وفريق من الأطباء المتخصصين في الإصابات الرياضية وغيرها، وغرف طبية مجهزة بالكامل، مدعومة بنظام وبروتوكول تشغيلي منظم ودقيق يديرها المسؤول الطبي في الاتحاد. وستتم مراقبة الظروف البيئية عن كثب قبل المباراة وخلالها، وتحديداً درجة الحرارة من خلال قياسات جهاز الحرارة (WBGT) ونسبة الرطوبة، وذلك لتحديد حاجة اللاعبين إلى استراحات التبريد، وسيتم تسليم الفريقين الحقيبة الطبية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمجهزة بالمستلزمات والمعدات اللازمة كافة، للتعامل مع أي إصابة أثناء مجريات المباراة.

وللنسخة الثانية على التوالي في نهائي الكأس الأغلى، سيُطبق التبديل الإضافي المتعلق بحالة الارتجاج في المخ، لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة اللاعب المصاب أو المشتبه في إصابته بارتجاج في المخ، وسيتم بث رسائل توعوية عن هذه الإصابة على شاشات ملعب المباراة، لتعزيز الإدراك، والتعرف المبكر إلى أعراضها.

ويجري التنسيق بين اتحاد الكرة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في عملية إجراء فحوص المنشطات بعد نهاية المباراة، وكلف الاتحاد الدكتورة ريمة الحوسني المسؤولة الطبية في الاتحادين الآسيوي والدولي، منسقاً طبياً للمباراة النهائية.

. مراقبة الظروف البيئية عن كثب قبل المباراة وخلالها، وتحديداً درجة الحرارة من خلال قياسات جهاز الحرارة «WBGT» ونسبة الرطوبة.

. سيُطبّق التبديل الإضافي المتعلق بحالة الارتجاج في المخ، لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة اللاعب المصاب أو المشتبه في إصابته بارتجاج في المخ.