الكشف عن المرشحين لجوائز "الأفضل في أبريل" بالدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر أبريل 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين، إذ يتنافس على جائزة أفضل لاعب خمسة نجوم هم: سعيد عزت الله (شباب الأهلي)، علاء الدين زهير (الوحدة)، جواو بيدرو (الوصل)، طارق تيسودالي (خورفكان)، محمد النني (الجزيرة).

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى: حمد المقبالي (شباب الأهلي)، سلطان المنذري (كلباء)، محمد علي (الوصل)، أما جائزة أفضل مدرب فيتنافس عليها: عبدالمجيد النمر (خورفكان)، باولو سوزا (شباب الأهلي)، أولاريو كوزمين (الشارقة).

وفتحت الرابطة باب التصويت للجمهور أول من أمس، ويستمر لمدة 24 ساعة عبر موقعها الرسمي والتطبيق الذكي.