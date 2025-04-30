الوهيبي: «دولية دبي للسباحة» أكدت العودة القوية للبطولات العالمية

أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة، عبدالله الوهيبي، أن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، التي تم تنظيمها أخيراً في دبي، تركت أثراً كبيراً، ورد فعل رائعاً لنجاح التنظيم والمشاركة التي تخطت 1500 سباح من 40 دولة، ما يؤكد العودة القوية للبطولات العالمية التي سبق أن نظمها الاتحاد لفترات طويلة.

وأقيمت منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، خلال شهرَي مارس وأبريل، وشهدت مشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة، بعد فترة كبيرة من توقف استضافة البطولات العالمية من جانب اتحاد السباحة، وهو ما يشير إلى العودة القوية لتنظيم البطولات ومكانة دبي في استضافة الأحداث العالمية.

وقال عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت البطولة مشاركة كبيرة من السباحين من مختلف دول العالم، وجاء اعتماد البطولة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية لتكون مؤهلة إلى بطولة سنغافورة للألعاب المائية، ولتكون محطة جديدة للسباحين من مختلف دول العالم، للوصول إلى بطولات العالم».

وأضاف: «شارك في البطولة عدد كبير من سباحي المنتخب الوطني من خلال أنديتهم وكانت الأرقام والنتائج طيبة، وهو ما ظهر أيضاً في بطولة كأس الإمارات للسباحة يومي السبت والأحد الماضيين التي أقيمت في أبوظبي، حيث تم تحطيم أرقام قياسية من قبل سباحين مشاركين مع الأندية وهو ما يعني أن السباحة الإماراتية قادرة على صناعة العديد من الأبطال في كل وقت».

وشهدت بطولة دبي الدولية للألعاب المائية تنظيم خمس رياضات مائية هي: المياه المفتوحة، والغطس، والسباحة الفنية، وكرة الماء، والسباحة، وأقيمت بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة ومجمع حمدان الرياضي، حيث تمت الاستعانة بخبرات الأكاديميات المتخصصة في تنظيم البطولة وفتح المجال أمام كل المشاركين.